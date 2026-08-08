Мошенники начали наживаться на лесных пожарах во Франции

Лесные пожары на юго-западе Франции стали поводом для распространения новых мошеннических схем. В последние дни участились случаи обмана как тех, кто хочет помочь пострадавшим, так и непосредственно жертв пожаров, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Ouest-France, злоумышленники выдают себя за пожарных и собирают пожертвования. В Жиронде некоторые мошенники даже использовали автомобиль пожарной службы. В Варе двое мужчин, представлявшихся пожарными, просили деньги и продукты в пекарне.

Распространяются и поддельные онлайн-сборы. Мошенники используют названия пожарных частей и благотворительных организаций для создания фиктивных кампаний. Власти рекомендуют перед переводом денег проверять подлинность сбора.

Пострадавших от пожаров также атакуют лжеэксперты и недобросовестные подрядчики. Они предлагают срочно подписать договоры, завышают стоимость работ, навязывают ненужный ремонт или выставляют счета выше первоначальной суммы. Специалисты советуют не принимать решения в спешке и согласовывать действия со страховой компанией.

Отдельная схема связана с пропавшими домашними животными: мошенники могут отправлять владельцам поддельные фотографии якобы найденных питомцев и требовать вознаграждение.

Ранее сообщалось, что более 300 тысяч человек эвакуированы из-за лесных пожаров во Франции и Испании.