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Происшествия

На фоне жары лесные пожары вспыхнули сразу в двух регионах Казахстана

лесные пожары, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2026 00:04 Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК
8 августа в государственном лесном фонде Казахстана зарегистрировали три лесных пожара: два – в Северо-Казахстанской области и один – в Алматинской, сообщает Zakon.kz.

Все возгорания удалось оперативно обнаружить во время авиационного патрулирования "Казавиалесоохраны". К местам пожаров направили силы лесных учреждений и авиапожарных десантников. Все очаги были полностью ликвидированы в короткие сроки.

На фоне сохраняющейся жары и грозовых фронтов в стране остаётся высоким риск возникновения лесных пожаров. Авиационное и наземное патрулирование лесного фонда продолжается в усиленном режиме.

Ранее сообщалось, что грозы спровоцировали семь лесных пожаров в Казахстане.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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