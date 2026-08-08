На фоне жары лесные пожары вспыхнули сразу в двух регионах Казахстана

8 августа в государственном лесном фонде Казахстана зарегистрировали три лесных пожара: два – в Северо-Казахстанской области и один – в Алматинской, сообщает Zakon.kz.

Все возгорания удалось оперативно обнаружить во время авиационного патрулирования "Казавиалесоохраны". К местам пожаров направили силы лесных учреждений и авиапожарных десантников. Все очаги были полностью ликвидированы в короткие сроки.

На фоне сохраняющейся жары и грозовых фронтов в стране остаётся высоким риск возникновения лесных пожаров. Авиационное и наземное патрулирование лесного фонда продолжается в усиленном режиме.

Ранее сообщалось, что грозы спровоцировали семь лесных пожаров в Казахстане.