Пятая волна жары надвигается на Великобританию на фоне сильной засухи

В Великобритании на следующей неделе ожидается очередная волна сильной жары. По прогнозам синоптиков, температура в некоторых районах может подняться до 36°C. Самая высокая температура ожидается в четверг, особенно в Восточной Англии и на юго-востоке страны, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sky News, в субботу воздух прогреется примерно до 30°C, а в воскресенье на юге Англии температура превысит 30°C. К среде ожидается до 32–34°C, после чего жара усилится. При этом в Шотландии и Северной Ирландии прогнозируются дожди.

Если пороги жары будут превышены, нынешний эпизод станет уже пятым за год. Великобритания также приближается к рекорду по числу дней с температурой выше 30°C: с начала года таких дней было 33, тогда как прежний рекорд, установленный в 1995 году, составляет 34 дня.

Новая волна жары приходит на фоне серьезной засухи. В Англии уже около половины территории находится в условиях засухи, а в некоторых регионах ожидается дальнейшее ухудшение ситуации. Запасы воды в водохранилищах снизились до 69%.

Засушливая погода также повышает риск лесных пожаров. По данным индекса пожарной опасности, в воскресенье на большей части востока и юго-востока Англии вероятность особенно сильного распространения огня будет оцениваться на максимальном уровне.

Ранее сообщалось, что мошенники начали наживаться на лесных пожарах во Франции.