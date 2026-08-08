#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+32°
$
469.93
541.64
5.71
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+32°
$
469.93
541.64
5.71
Мир

Пятая волна жары надвигается на Великобританию на фоне сильной засухи

Пятая волна жары надвигается на Великобританию, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2026 22:14 Фото: magnific.com
В Великобритании на следующей неделе ожидается очередная волна сильной жары. По прогнозам синоптиков, температура в некоторых районах может подняться до 36°C. Самая высокая температура ожидается в четверг, особенно в Восточной Англии и на юго-востоке страны, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sky News, в субботу воздух прогреется примерно до 30°C, а в воскресенье на юге Англии температура превысит 30°C. К среде ожидается до 32–34°C, после чего жара усилится. При этом в Шотландии и Северной Ирландии прогнозируются дожди.

Если пороги жары будут превышены, нынешний эпизод станет уже пятым за год. Великобритания также приближается к рекорду по числу дней с температурой выше 30°C: с начала года таких дней было 33, тогда как прежний рекорд, установленный в 1995 году, составляет 34 дня.

Новая волна жары приходит на фоне серьезной засухи. В Англии уже около половины территории находится в условиях засухи, а в некоторых регионах ожидается дальнейшее ухудшение ситуации. Запасы воды в водохранилищах снизились до 69%.

Засушливая погода также повышает риск лесных пожаров. По данным индекса пожарной опасности, в воскресенье на большей части востока и юго-востока Англии вероятность особенно сильного распространения огня будет оцениваться на максимальном уровне.

Ранее сообщалось, что мошенники начали наживаться на лесных пожарах во Франции.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни
12:15, 05 мая 2025
Жара до +38°С и сильные дожди надвигаются на Казахстан
жара, погода, Европа, Турция, Казахстан
17:33, 02 июля 2025
Экстремальная жара в Европе, пожары в Турции и температурные рекорды в Казахстане: как страны переживают лето
Казгидромет, погода, прогноз, жара, экстремальная температура
11:19, 02 июля 2025
Экстремальная жара до 47°C накроет юг Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Процент брака зашкаливал&quot;: Жуковский о матче &quot;Кызылжара&quot; с &quot;Алтаем&quot;
13:03, Сегодня
"Процент брака зашкаливал": Жуковский о матче "Кызылжара" с "Алтаем"
Казахстанцы стали призерами Кубка Азии
12:44, Сегодня
Казахстанские триатлеты стали призёрами Кубка Азии
Тренер &quot;Каспия&quot; Шойтымов оценил игру подопечных в матче с &quot;Улытау&quot; в КПЛ
12:04, Сегодня
Тренер "Каспия" Шойтымов оценил игру подопечных в матче с "Улытау" в КПЛ
Мазбаев выступил с заявлением после ничьей &quot;Улытау&quot; с &quot;Каспием&quot; в КПЛ
11:41, Сегодня
Мазбаев выступил с заявлением после ничьей "Улытау" с "Каспием" в КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: