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Мир

Радиостанция Судного дня снова подала загадочный сигнал: в эфире прозвучало странное слово

Радиостанция Судного дня снова подала загадочный сигнал: в эфире прозвучало странное слово, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2026 18:11 Фото: magnific.com
Российская коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как "Радиостанция Судного дня" или "Жужжалка", передала очередное необычное послание, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала "УВБ-76 логи", отслеживающего эфир станции, 9 августа в 17:41 по времени Астаны прозвучала последовательность: "НЖТИ 30888 ШРАМОСКОТ 4056 5709".

Что означает слово "шрамоскот", неизвестно. Информации о его значении или назначении сообщения пока нет.

УВБ-76 известна непрерывным жужжащим сигналом, который периодически прерывается голосовыми сообщениями с наборами букв и цифр. Станция вещает с 1970-х годов и считается одной из самых загадочных радиостанций. Ее иногда связывают с советской системой военного оповещения, однако точное назначение УВБ-76 официально не раскрыто.

Ранее сообщалось, что радиостанция за сутки передала 17 слов, смысл которых остается неизвестным.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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