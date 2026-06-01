"Радио Судного дня" снова вышло в эфир и передало странное сообщение

Радиостанция УВБ-76, известная как "Радио Судного дня", вновь передала загадочное послание, сообщает Zakon.kz.

Информацию об этом опубликовал Telegram-канал "УВБ-76 логи", отслеживающий активность загадочной частоты.

По данным канала, сигнал прозвучал в 18:04 по времени Астаны. В передаче было зафиксировано слово "сортотюк", ранее не встречавшееся в эфирах станции.

УВБ-76 (известная как "Жужжалка" или "Радиостанция Судного дня") – это коротковолновая военная радиостанция. Она круглосуточно вещает на частоте 4625 кГц, издавая монотонный звук (зуммер), и изредка передает зашифрованные голосовые сообщения. Радиостанция привлекает внимание радиолюбителей и конспирологов по всему миру, порождая множество слухов.

Ранее сообщалось, что необычную активность вновь зафиксировала радиостанция Судного дня. Тогда первым в эфире прозвучало слово "паранойя". Спустя примерно два часа радиостанция передала еще одно сообщение – со словом "вигвам". Позже, в 14:26, в эфире появилось третье кодовое слово – "оттягивание".