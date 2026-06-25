#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#ЧМ-2026
#Гордость Казахстана
+24°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#ЧМ-2026
#Гордость Казахстана
+24°
$
485.95
565.74
6.83
События

Радиостанция Судного дня снова вышла в эфир с необычным посланием

Радиостанции Судного дня снова вышла в эфир с необычным посланием, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 22:45 Фото: magnific.com
В эфире коротковолновой радиостанции УВБ-76, которую также называют "Радиостанцией Судного дня", было зафиксировано новое голосовое сообщение со словом "обезьянка", сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи", отслеживающий активность станции.

В эфире прозвучала фраза: "НЖТИ 09989 ОБЕЗЬЯНКА 3641 5048".

УВБ-76, предположительно созданная в 1970-х годах, известна своим постоянным фоновым жужжанием, за что получила неофициальное название "Жужжалка". Периодически сигнал прерывается короткими голосовыми вставками на русском языке.

Ранее сообщалось, что загадочная радиостанция УВБ-76, известная как "Радиостанция Судного дня", вновь вышла в эфир с необычными сообщениями.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Радиостанция Судного дня снова удивила загадочными сообщениями
18:18, 28 мая 2026
Необычную активность вновь зафиксировала радиостанция Судного дня
радиостанция судного дня вновь дала повод для споров
19:10, 11 июня 2026
Любители загадок встревожены: радиостанция Судного дня вновь передала необычные сигналы
радиостанция судного дня вновь дала повод для споров
01:20, 31 марта 2026
Таинственные коды "Радиостанции Судного дня" привлекли внимание слушателей
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: НОК РК
22:41, Сегодня
Федерация борьбы Казахстана объявила о денежных премиях для спортсменов и тренеров
Фото: UFC
22:08, Сегодня
Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов не вернётся в октагон в 2026 году: подробности
Фото: пресс-служба Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК
21:51, Сегодня
Казахстанские таеквондисты завоевали 13 медалей в первый день Kazakhstan Open в Астане
Фото: пресс-служба Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК
21:34, Сегодня
Женская сборная Казахстана по спортивной гимнастике завоевала лицензию на Азиаду-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: