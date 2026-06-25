Радиостанция Судного дня снова вышла в эфир с необычным посланием

Фото: magnific.com

В эфире коротковолновой радиостанции УВБ-76, которую также называют "Радиостанцией Судного дня", было зафиксировано новое голосовое сообщение со словом "обезьянка", сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи", отслеживающий активность станции. В эфире прозвучала фраза: "НЖТИ 09989 ОБЕЗЬЯНКА 3641 5048". УВБ-76, предположительно созданная в 1970-х годах, известна своим постоянным фоновым жужжанием, за что получила неофициальное название "Жужжалка". Периодически сигнал прерывается короткими голосовыми вставками на русском языке. Ранее сообщалось, что загадочная радиостанция УВБ-76, известная как "Радиостанция Судного дня", вновь вышла в эфир с необычными сообщениями.



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