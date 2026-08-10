В США прошли соревнования по уборке помещений
Со слов организаторов, зрители по всей стране смогли увидеть профессионализм и соревновательный дух людей, чья ежедневная работа помогает поддерживать чистоту, безопасность и комфорт в различных учреждениях. Например, в одном из заданий участницам нужно было на скорость вымыть свои участки.
Судьи оценивали скорость, технику обращения со шваброй и то, насколько чисто был вымыт отрезок. Баллы снимались за оставшийся мусор или пыль, сбитые препятствия и нарушение порядка выполнения задания.
Одновременно с этим прошли:
- гонки с пылесосами;
- скоростная заправка кроватей;
- броски рулонов туалетной бумаги в корзину.
Также необходимо было безупречно заправить кровать.
Unsure if these pros were drug tested beforehand and I also don’t have answers about betting, but finally, a sport where real women can dominate.— Dr. Jebra Faushay (@JebraFaushay) August 8, 2026
I present to you: The Housekeeping Games.
(ESPN) pic.twitter.com/9lJOWJbHk0
А в в Китае недавно прошел праздник факелов, во время которого 16 человек получили ожоги.