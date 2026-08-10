В США прошли соревнования по уборке помещений

На территории курорта Walt Disney World профессиональные специалисты по уборке приняли участие в соревнованиях Housekeeping Games, сообщает Zakon.kz.

Со слов организаторов, зрители по всей стране смогли увидеть профессионализм и соревновательный дух людей, чья ежедневная работа помогает поддерживать чистоту, безопасность и комфорт в различных учреждениях. Например, в одном из заданий участницам нужно было на скорость вымыть свои участки.

Судьи оценивали скорость, технику обращения со шваброй и то, насколько чисто был вымыт отрезок. Баллы снимались за оставшийся мусор или пыль, сбитые препятствия и нарушение порядка выполнения задания.

Одновременно с этим прошли:

гонки с пылесосами;

скоростная заправка кроватей;

броски рулонов туалетной бумаги в корзину.

Также необходимо было безупречно заправить кровать.

Unsure if these pros were drug tested beforehand and I also don’t have answers about betting, but finally, a sport where real women can dominate.



I present to you: The Housekeeping Games.



(ESPN) pic.twitter.com/9lJOWJbHk0 — Dr. Jebra Faushay (@JebraFaushay) August 8, 2026

А в в Китае недавно прошел праздник факелов, во время которого 16 человек получили ожоги.