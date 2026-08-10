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Мир

В США прошли соревнования по уборке помещений

Соревнования по скоростной уборке помещений, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 04:10 Фото: Facebook/issaworldwide
На территории курорта Walt Disney World профессиональные специалисты по уборке приняли участие в соревнованиях Housekeeping Games, сообщает Zakon.kz.

Со слов организаторов, зрители по всей стране смогли увидеть профессионализм и соревновательный дух людей, чья ежедневная работа помогает поддерживать чистоту, безопасность и комфорт в различных учреждениях. Например, в одном из заданий участницам нужно было на скорость вымыть свои участки.

Судьи оценивали скорость, технику обращения со шваброй и то, насколько чисто был вымыт отрезок. Баллы снимались за оставшийся мусор или пыль, сбитые препятствия и нарушение порядка выполнения задания.

Одновременно с этим прошли:

  • гонки с пылесосами;
  • скоростная заправка кроватей;
  • броски рулонов туалетной бумаги в корзину.

Также необходимо было безупречно заправить кровать.

А в в Китае недавно прошел праздник факелов, во время которого 16 человек получили ожоги.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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