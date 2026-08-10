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Мир

Фанаты Роналду ошибочно пришли на чужую свадьбу и устроили там хаос

Свадьба Роналду, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 02:30 Фото: dailymail
8 августа тысячи фанатов Криштиану Роналду пришли в собор в Фуншале на Мадейре и чуть не сорвали праздник другой паре, сообщает Zakon.kz.

Тысячи фанатов футболиста собрались после слухов в СМИ о его свадьбе в этот день и именно в этом месте. Однако там проходило венчание совершенно другой пары, пишет ESPN.

Свадьба Роналдо, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 02:30

Фото: X/TouchlineX

Новобрачными оказались простые местные жители Николь и Фабио, которые явно не ожидали, что их торжество попадет во все мировые СМИ. Из-за толпы журналистов и туристов паре пришлось даже закрыть церковь, чтобы спокойно провести церемонию.

На ситуацию отреагировал и сам Роналду. В комментарии к посту местного издания JM Madeira в Instagram футболист отправил пять смеющихся смайликов.

Свадьба Криштиану Роналдо, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 02:30

Фото: Instagram/jm_madeira

"Мы никогда не видели ничего подобного здесь. Невесте было сложно даже зайти в церковь, чтобы выйти замуж", – отреагировали в соцсетях храма.

Ранее самый популярный вратарь мира стал игроком чилийского клуба.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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