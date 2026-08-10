Фанаты Роналду ошибочно пришли на чужую свадьбу и устроили там хаос

8 августа тысячи фанатов Криштиану Роналду пришли в собор в Фуншале на Мадейре и чуть не сорвали праздник другой паре, сообщает Zakon.kz.

Тысячи фанатов футболиста собрались после слухов в СМИ о его свадьбе в этот день и именно в этом месте. Однако там проходило венчание совершенно другой пары, пишет ESPN.

Новобрачными оказались простые местные жители Николь и Фабио, которые явно не ожидали, что их торжество попадет во все мировые СМИ. Из-за толпы журналистов и туристов паре пришлось даже закрыть церковь, чтобы спокойно провести церемонию.

People are truly something else. Thousands of Ronaldo fans surrounded a random bride, mistakenly believing she was the footballer's partner, Georgina Rodriguez. As a result, the ordinary newlyweds in Madeira were surrounded by journalists and camera flashes.



The frenzy began due… pic.twitter.com/yeb5vYidGs — Kordon (@Kordoneuropa) August 9, 2026

На ситуацию отреагировал и сам Роналду. В комментарии к посту местного издания JM Madeira в Instagram футболист отправил пять смеющихся смайликов.

"Мы никогда не видели ничего подобного здесь. Невесте было сложно даже зайти в церковь, чтобы выйти замуж", – отреагировали в соцсетях храма.

Ранее самый популярный вратарь мира стал игроком чилийского клуба.