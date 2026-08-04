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Спорт

Возинья подписал контракт с клубом из Чили

Возинья подписал контракт, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 02:30 Фото: Instagram/colocolooficial
Вратарь сборной Кабо-Верде 40-летний Возинья стал игроком чилийского клуба "Коло-Коло", сообщает Zakon.kz.

О подписании контракта с футболистом сообщила пресс-служба клуба 4 августа, но детали документа официально не раскрываются.

"Добро пожаловать в семью!" – говорится в сообщении.

Также отмечается, что Возинья успешно прошел медицинские тесты.

Возинья подписал контракт, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 02:30

Фото: Instagram/colocolooficial

Кроме того вратарь получил возможность оставить на футболке псевдоним. В Чили не принято так делать и футболисты на футболках размещают свои настоящие фамилии, но для Возиньи было решено сделать исключение. Федерация пошла на такой шаг с учетом феноменальной популярности голкипера из Кабо-Верде именно под псевдонимом "Возинья".

Известно, что "Коло-Коло" является самым титулованным чилийским клубом. Команда 33 раза становилась чемпионом Чили, 13 раз брала Кубок и три раза Суперкубок страны.

Утром 3 августа сотни фанатов встретили Возинью в аэропорту Чили.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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