Возинья подписал контракт с клубом из Чили
О подписании контракта с футболистом сообщила пресс-служба клуба 4 августа, но детали документа официально не раскрываются.
"Добро пожаловать в семью!" – говорится в сообщении.
¡Vozinha ya es del Cacique! ✍🏻⚪️⚫️— Colo-Colo (@ColoColo) August 3, 2026
Junto a nuestro presidente, Aníbal Mosa, Vozinha firmó su contrato y se convirtió oficialmente en nuevo jugador de Colo-Colo. 🤟🏻🤍🖤
¡Bienvenido a la familia colocolina! ⚽️
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Vozinha is now a Cacique player! ✍🏻⚪️⚫️
Alongside our… pic.twitter.com/JSjuwYQIOc
Также отмечается, что Возинья успешно прошел медицинские тесты.
Кроме того вратарь получил возможность оставить на футболке псевдоним. В Чили не принято так делать и футболисты на футболках размещают свои настоящие фамилии, но для Возиньи было решено сделать исключение. Федерация пошла на такой шаг с учетом феноменальной популярности голкипера из Кабо-Верде именно под псевдонимом "Возинья".
Известно, что "Коло-Коло" является самым титулованным чилийским клубом. Команда 33 раза становилась чемпионом Чили, 13 раз брала Кубок и три раза Суперкубок страны.
Утром 3 августа сотни фанатов встретили Возинью в аэропорту Чили.