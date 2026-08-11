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Мир

"Шпионские очки" запретили проносить в британские суды

Шпионские очки Meta запретили проносить в британские суды, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 19:32 Фото: magnific.com
Суды Англии и Уэльса запретили посетителям проносить очки Meta в здания судов. Устройства будут изымать на входе и возвращать владельцам после выхода, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, в службе судов и трибуналов Великобритании (HMCTS) объяснили запрет действующими ограничениями на фото- и видеосъемку в судах. Смартфоны при этом разрешены, но использовать их для записи судебных заседаний нельзя.

Поводом для ужесточения мер стали опасения, что смарт-очки могут использоваться для скрытой записи происходящего. До этого суды Нью-Йорка также запретили такие устройства.

Дополнительные вопросы вызвал случай в Великобритании, когда судья обвинила участника процесса в возможном получении подсказок через смарт-очки во время дачи показаний. Мужчина отрицал, что использовал устройство для получения ответов.

Очки Meta также запрещают в некоторых ресторанах, театрах и пабах, опасаясь нарушения приватности. Устройства способны записывать видео непосредственно во время ношения.

Ранее сообщалось, что очки с камерой под видом обычных пытались пронести в колонию Тараза.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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