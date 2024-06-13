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На игры Евро-2024 запретят приходить со своей едой

Еда, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 08:44 Фото: pixabay
В Германии на игры Евро-2024 болельщикам запретят проносить фрукты и другие продукты питания, сообщает Zakon.kz.

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Ожидается, что фанатов, которые нарушат правило, отстранят от посещения матчей. Об этом пишет The Mirror.

Таким образом организаторы планируют увеличить продажи местных колбасных изделий. На стадионах закуски с сосисками предложат по 4,60 евро за традиционные боквурст и 5,30 евро – за карривурст. Безалкогольные напитки обойдутся игрокам в пять фунтов стерлингов, а одна бутылка воды – в 3,80 фунта стерлингов. Плитка шоколада будет стоить 2,70 фунта.

Тем не менее болельщикам будет разрешено приносить с собой здоровые закуски. К примеру, если они докажут, что это необходимо по медицинским показаниям. В таком случае необходимо заранее уведомить администрацию стадиона, чтобы получить разрешение.

Лидер и капитан футбольной сборной Польши Роберт Левандовски пропустит стартовый матч своей команды на Чемпионате Европы-2024 из-за надрыва двуглавой мышцы бедра.

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