Искусственный интеллект подвел фермера в Китае: погиб урожай на 10 гектарах

67-летний фермер из китайской провинции Аньхой, следуя рекомендациям искусственного интеллекта, случайно уничтожил почти весь урожай кунжута на площади около 10 га, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Ctwant, мужчина около года использовал ИИ для получения советов по ведению хозяйства – от сроков посева и удобрений до применения пестицидов. В июле он попросил программу составить схему борьбы с сорняками и вредителями на кунжутном поле и получил рекомендации по использованию нескольких препаратов.

Не проконсультировавшись с агрономами, фермер обработал ими поле. Уже на следующий день и кунжут, и сорняки начали массово погибать.

Местные специалисты уточнили, что рекомендованный препарат предназначен в основном для борьбы с широколистными сорняками на соевых полях и не подходит для обработки кунжута по всей площади.

Представители сервиса заявили, что система формирует ответы на основе общедоступной информации, а не собственной базы знаний. При этом в интерфейсе есть предупреждение о возможных ошибках ИИ. Сведения о понесенном фермером ущербе компания зарегистрировала и пообещала передать руководству.

Ранее сообщалось, что ИИ начал взламывать системы сам.