Искусственный интеллект подвел фермера в Китае: погиб урожай на 10 гектарах
Как пишет Ctwant, мужчина около года использовал ИИ для получения советов по ведению хозяйства – от сроков посева и удобрений до применения пестицидов. В июле он попросил программу составить схему борьбы с сорняками и вредителями на кунжутном поле и получил рекомендации по использованию нескольких препаратов.
Не проконсультировавшись с агрономами, фермер обработал ими поле. Уже на следующий день и кунжут, и сорняки начали массово погибать.
Местные специалисты уточнили, что рекомендованный препарат предназначен в основном для борьбы с широколистными сорняками на соевых полях и не подходит для обработки кунжута по всей площади.
Представители сервиса заявили, что система формирует ответы на основе общедоступной информации, а не собственной базы знаний. При этом в интерфейсе есть предупреждение о возможных ошибках ИИ. Сведения о понесенном фермером ущербе компания зарегистрировала и пообещала передать руководству.
Ранее сообщалось, что ИИ начал взламывать системы сам.