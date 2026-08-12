Что посмотреть: восемь новых фильмов августа в разных жанрах

Последний летний месяц неожиданно дарит зрителям яркие киноновинки. Большую часть августовских премьер составляют хорроры, триллеры и даже боевики, сообщает Zakon.kz.

Издание iXBT сделало подборку из восьми фильмов, которые выходят в августе 2026-го.

"Мороженщик"

Дата выхода: 6 августа

Бейлин-Бей – город, в котором лето кажется бесконечным. Местные школьники весело проводят время с друзьями, а взрослые собираются большими компаниями, устраивая совместный досуг. А когда по улицам рассекает фургончик, продающий вкусное мороженное, все и вовсе начинает напоминать идиллию. Но не тут-то было. Дети, отведавшие холодное лакомство, преображаются.

"Последний дом"

Дата выхода: 7 августа

Утро редко бывает хорошим, особенно для главных героев. Обычный день, в который они собирались на работу, превратился в приключение без счастливого финала. Внезапно герои обнаружили, что их входная дверь наглухо заперта. На улицу нельзя выбраться ни через окна, ни другими путями.

"Тони"

Дата выхода: 7 августа

Драма, посвященная становлению Энтони Бурдена – шеф-повара, имеющего мировую славу. Также он известен как телеведущий и писатель. События разворачиваются в Провинстауне. Здесь он столкнулся со своей первой неудачей. Ему отказали в получении писательской стипендии и отчаявшись, парень идет работать мойщиком посуды в маленький рыбный ресторан.

"На краю Оук-стрит"

Дата выхода: 12 августа

С грозой приходят одни беды. Это прочувствовали на личном опыте все жители Оук-стрит. С очередной грозой район просто перестал существовать для окружающего мира. В это же время он переместился в другое измерение, где его встретили не самые гостеприимные соседи.

"Астрал 6: они уже здесь"

Дата выхода: 19 августа

В центре истории находится Джемма – женщина, трудящаяся стоматологом, а также воспитывающая дочь в одиночку. У Джеммы есть особенный талант. Однажды войдя в царство мертвых, она выпустила наружу опасных духов, способных устроить настоящую катастрофу.

"Собачьи звезды"

Дата выхода: 26 августа

Вирус, распространившийся по планете, привел к практически полному исчезновению всего живого. Цивилизация уничтожена, на месте мегаполисов лежат руины. Пилот Хиг, потеряв жену, друзей и любимую работу, решил существовать вдали от всего, расположившись на аэродроме. В компании любимого пса и верного товарища, он проживает день за днем, пока однажды не ловит по радио странный сигнал.

"Мятеж"

Дата выхода: 27 августа

Джейсон Стэйтем снова пришел разбираться с плохими парнями. По сюжету Коул, он же главный герой и бывший спецназовец, устраивается работать телохранителем к близкому товарищу, но все пошло наперекосяк: друга убивают, а вину вешают на новичка. Коулу предстоит узнать, кто стоит за происходящим, чтобы отомстить за товарища и очистить собственное имя.

"Шепот за окном"

Дата выхода: 28 августа

Экранизация романа "Шепчущий человек", рассказывающая о Томе, который в одиночку воспитывает сына после преждевременной кончины супруги. В поисках новой жизни мужчина и мальчик переезжают в маленький городок. Там маленький Джейк часто слышит из-за окна чей-то шепот. Так продолжалось неделями, пока в один из дней мальчик не исчезает. До этого в городке промышлял преступник, похищавший детей при помощи странной считалочки.

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