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Мир

В Германии спрогнозировали непростую ситуацию в Украине зимой

Солдат, оружие, зима, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 08:13 Фото: magnific
СМИ Германии прогнозируют обстановку на российской-украинском фронте грядущей зимой. Предполагается, что в этот период украинская система ПВО не сможет противостоять российским ракетным атакам, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на Berliner Zeitung, жизненно важные ракеты-перехватчики становятся дефицитными. Ракеты расходуются так быстро, что Европа не успевает их воспроизводить. Украина становится беззащитной перед ракетными ударами.

При этом авторы материала подчеркивают, что в сложившейся ситуации европейские союзники Украины не в состоянии ей помочь.

Как дополняет издание, с американской оружейной промышленностью, которая заявляет, что не сможет расширить производство до 2028 года, европейскими союзниками, не желающими отдавать свои последние резервы, и российской ракетной линией, система ПВО Украины, вероятно, будет слабой всю зиму.

Ранее Зеленский раскрыл возможную причину резкого сокращения поставок ракет для Украины.

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Аксинья Титова
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