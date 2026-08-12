В Германии спрогнозировали непростую ситуацию в Украине зимой
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СМИ Германии прогнозируют обстановку на российской-украинском фронте грядущей зимой. Предполагается, что в этот период украинская система ПВО не сможет противостоять российским ракетным атакам, сообщает Zakon.kz.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на Berliner Zeitung, жизненно важные ракеты-перехватчики становятся дефицитными. Ракеты расходуются так быстро, что Европа не успевает их воспроизводить. Украина становится беззащитной перед ракетными ударами.
При этом авторы материала подчеркивают, что в сложившейся ситуации европейские союзники Украины не в состоянии ей помочь.
Как дополняет издание, с американской оружейной промышленностью, которая заявляет, что не сможет расширить производство до 2028 года, европейскими союзниками, не желающими отдавать свои последние резервы, и российской ракетной линией, система ПВО Украины, вероятно, будет слабой всю зиму.
Ранее Зеленский раскрыл возможную причину резкого сокращения поставок ракет для Украины.
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