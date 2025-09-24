#АЭС в Казахстане
Происшествия

Медбрат предстанет перед судом из-за избиения пациента в Костанае

В Костанае будут судить медбрата, который жестоко избил выпившего мужчину, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, инцидент произошел еще в июле. Как уточняется, в одной из комнат центра временной адаптации и детоксикации, куда привозят людей в состоянии алкогольного опьянения, чтобы снять интоксикацию, вопреки правилам один из пациентов решил закурить. Это не понравилось медбратьям. Сначала 60-летний мужчина получил оплеуху. Затем его скрутили, попутно потушив сигарету о голову. А после с яростью стали пинать.

По словам родных, пострадавшему сломали два ребра и повредили почку так, что ее пришлось удалить. Подозреваемым по делу оказался только один медработник. До суда он находится под домашним арестом.

"По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью в июле текущего года полицией было возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия. В ближайший период материалы уголовного дела будут направлены в суд для принятия процессуального решения". Департамент полиции Костанайской области

Ранее сообщалось, что ревнивый казахстанец избил фельдшера на вызове.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
