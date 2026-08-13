Взрыв в магазине подарков обернулся трагедией в Египте

Три человека погибли и еще 17 пострадали после взрыва в торговом центре Arabella Plaza в Новом Каире, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Khaleej Times со ссылкой на МВД Египта, на первом этаже здания в магазине подарков взорвался баллон с гелием. В результате произошел небольшой пожар, который спасателям удалось быстро потушить. Взрыв также повредил фасады нескольких соседних магазинов.

К месту происшествия направили восемь машин скорой помощи. 11 пострадавших доставили в специализированную больницу Нового Каира, еще шесть – в ближайшие медучреждения.

Кроме того, власти опровергли появившиеся в соцсетях сообщения о падении лифта в торговом центре.

🇪🇬⚡️ انفجار داخل مركز تجاري في القاهرة الجديدة يودي بحياة 3 أشخاص ويُصيب آخرين، بعد انفجار أسطوانة هيليوم داخل متجر للهدايا في الطابق الأرضي.#مصر pic.twitter.com/Uv1mFGR78J — ديوان (@DiwanDaily) August 13, 2026

Ранее сообщалось, что крупная авария с поездом произошла в Британии.