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Мир

Взрыв в магазине подарков обернулся трагедией в Египте

взрыв в магазине подарков в Египте, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 01:55 Фото: magnific.com
Три человека погибли и еще 17 пострадали после взрыва в торговом центре Arabella Plaza в Новом Каире, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Khaleej Times со ссылкой на МВД Египта, на первом этаже здания в магазине подарков взорвался баллон с гелием. В результате произошел небольшой пожар, который спасателям удалось быстро потушить. Взрыв также повредил фасады нескольких соседних магазинов.

К месту происшествия направили восемь машин скорой помощи. 11 пострадавших доставили в специализированную больницу Нового Каира, еще шесть – в ближайшие медучреждения.

Кроме того, власти опровергли появившиеся в соцсетях сообщения о падении лифта в торговом центре.

Ранее сообщалось, что крупная авария с поездом произошла в Британии.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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