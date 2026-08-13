Крупная авария с поездом в Британии: есть тяжело пострадавшие

В районе станции Льюис в английском графстве Сассекс сошел с рельсов поезд Southern, следовавший из Лондона в Истборн. Авария произошла днем 13 августа, после чего власти объявили режим крупного происшествия, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы транспортной полиции страны, три вагона состава опрокинулись на бок, несколько пассажиров оказались заблокированы внутри. Позже всех людей удалось безопасно эвакуировать.

По предварительным данным, два человека получили серьезные травмы, еще девять – менее тяжелые повреждения. Пострадавшим оказали помощь на месте, некоторых доставили в больницы.

На месте продолжают работать полиция, пожарные и медики. Причины аварии устанавливаются.

BREAKING: Two people have been seriously injured after a train derailed in East Sussex.



The South East Coast Ambulance Service said a further nine people sustained less serious injuries.



Sky's @PhoebeS1992 reports.



🔗 https://t.co/8UA3UG3pFl pic.twitter.com/c22iHMqDEF — Sky News (@SkyNews) August 13, 2026

Ранее сообщалось, что пассажирский поезд Саратов – Алматы сошел с рельсов на юге Казахстана.