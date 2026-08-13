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Мир

Крупная авария с поездом в Британии: есть тяжело пострадавшие

Пассажиры оказались заблокированы: поезд сошел с рельсов в Британии, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 00:08 Фото: magnific.com
В районе станции Льюис в английском графстве Сассекс сошел с рельсов поезд Southern, следовавший из Лондона в Истборн. Авария произошла днем 13 августа, после чего власти объявили режим крупного происшествия, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы транспортной полиции страны, три вагона состава опрокинулись на бок, несколько пассажиров оказались заблокированы внутри. Позже всех людей удалось безопасно эвакуировать.

По предварительным данным, два человека получили серьезные травмы, еще девять – менее тяжелые повреждения. Пострадавшим оказали помощь на месте, некоторых доставили в больницы.

На месте продолжают работать полиция, пожарные и медики. Причины аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что пассажирский поезд Саратов – Алматы сошел с рельсов на юге Казахстана.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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