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Мир

В Китае казнили чиновника-взяточника

В Китае казнили чиновника-взяточника, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 12:07 Фото: X/laohu0418
В Китае 17 декабря 2024 года привели в исполнение смертный приговор чиновнику Ли Цзяньпину, признанному виновным в хищениях и взятках, сообщает Zakon.kz.

Ли Цзяньпин трудился секретарем рабочего комитета зоны технико-экономического развития города Хух-Хото (административный центр автономного района Внутренняя Монголия, Северный Китай). Его обвинили в том, что путем хищения и взяток он незаконно присвоил 3,06 млрд юаней (порядка 426 млн долларов), пишет ТАСС.

Как уточняется в сообщении Верховного народного суда КНР, Ли Цзяньпин обманным путем завладел более чем 1,43 млрд юаней (199 млн долларов) госкомпании, название которой не приводится. Также он получил 577 млн юаней (80 млн долларов) в виде взяток и присвоил 1,06 млн юаней (147 млн долларов). Часть этих средств так и не удалось вернуть.

Помимо взяток и хищений осужденного уличили в "попустительстве противозаконной и преступной деятельности". Все его личное имущество было конфисковано.

Ли Цзяньпина суд приговорил к смертной казни в 2022 году. Он подавал апелляцию, но в августе 2024 года смертный приговор был оставлен в силе.

Перед казнью Ли Цзяньпин встретился со своими близкими родственниками.

3 декабря 2024 года богатейшая женщина Вьетнама Чыонг Ми Лан проиграла апелляцию на свою смертную казнь. В апреле 2024 года ее признали виновной в хищении 12,3 млрд долларов, нарушении правил кредитования, взяточничестве и подкупе чиновников.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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