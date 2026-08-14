Что происходит в метро Алматы на фоне отключения света
Фото: Threads/ruslan_adventures
14 августа 2026 года во многих районах Алматы отключилось энергоснабжение. Zakon.kz узнал, что происходит в метро.
В пресс-службе Метрополитена Алматы сообщили, что оно не работает до возвращение полноценного энергоснабжения.
"На станциях метрополитена освещение и вентиляция находятся на резервном питании аккумуляторов. Движение электропоездов останавливается до включения напряжения внешнего электроснабжения, пассажиры эвакуируются со станций и электропоездов", - прокомментировали в ведомстве.
Днем 14 августа блэкаут случился в Алматы и Алматинской области. В результате аварийного отключения воздушных линий электропередачи, принадлежащих АО "KEGOC", в сетях АО "Алатау Жарық Компаниясы" сработала противоаварийная автоматика. Также жалобы на перебои со светом стали поступать из Шымкента и Талдыкоргана.
Кроме того, электроэнергия пропала в некоторых городах Кыргызстана и Таджикистана.
Национальный оператор электросетей Казахстана АО "KEGOC" сообщил, что по предварительным оперативным данным, причиной технологического нарушения стал наброс мощности со стороны ОЭС Центральной Азии.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript