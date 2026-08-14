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События

Что происходит в метро Алматы на фоне отключения света

нет света в метро Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 16:46 Фото: Threads/ruslan_adventures
14 августа 2026 года во многих районах Алматы отключилось энергоснабжение. Zakon.kz узнал, что происходит в метро.

В пресс-службе Метрополитена Алматы сообщили, что оно не работает до возвращение полноценного энергоснабжения.

"На станциях метрополитена освещение и вентиляция находятся на резервном питании аккумуляторов. Движение электропоездов останавливается до включения напряжения внешнего электроснабжения, пассажиры эвакуируются со станций и электропоездов", - прокомментировали в ведомстве.
метро Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 16:46

Фото: Threads/ruslan_adventures

Днем 14 августа блэкаут случился в Алматы и Алматинской области. В результате аварийного отключения воздушных линий электропередачи, принадлежащих АО "KEGOC", в сетях АО "Алатау Жарық Компаниясы" сработала противоаварийная автоматика. Также жалобы на перебои со светом стали поступать из Шымкента и Талдыкоргана.

Кроме того, электроэнергия пропала в некоторых городах Кыргызстана и Таджикистана.

Национальный оператор электросетей Казахстана АО "KEGOC" сообщил, что по предварительным оперативным данным, причиной технологического нарушения стал наброс мощности со стороны ОЭС Центральной Азии.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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