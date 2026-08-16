Второй в мире по величине алмаз наконец-то продан: за сколько

В Ботсване на один из крупнейших необработанных алмазов ювелирного качества в истории нашелся покупатель. Камень Мотсведи весом 2488,32 карата оставался непроданным почти два года после обнаружения на шахте Карове, сообщает Zakon.kz.

Мотсведи обнаружили в августе 2024 года на шахте Карове в Ботсване. Изначально сообщалось, что его вес составляет 2492 карата, но после очистки окончательная масса камня составила 2488,32 карата.

Геммологический институт Америки классифицировал Мотсведи как второй по величине необработанный алмаз ювелирного качества, когда-либо найденный.

На первом месте остается знаменитый алмаз Куллинан, найденный в Южной Африке в 1905 году. Его вес составлял 3106 карат.

Как пишет Business Insider Africa, о продаже сообщила канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond в отчете за второй квартал 2026 года.

В публикации от 7 августа алмаз включили в квартальную выручку компании, которая составила 41 млн долларов. При этом Lucara не назвала покупателя Мотсведи и его стоимость при продаже.

Продажа алмаза такого размера оказалась сложной задачей. Для чрезвычайно крупных камней практически нет обычных рыночных ориентиров, по которым можно было бы легко определить их цену.

Будущему владельцу пришлось бы решить, что делать с камнем: разрезать его на несколько драгоценных бриллиантов или оставить целым в качестве уникального коллекционного или музейного экспоната.

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