#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+33°
$
464.02
536.18
5.54
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+33°
$
464.02
536.18
5.54
Мир

Второй в мире по величине алмаз наконец-то продан: за сколько

Алмаз, рука, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2026 08:56 Фото: Lucara Diamond Corp
В Ботсване на один из крупнейших необработанных алмазов ювелирного качества в истории нашелся покупатель. Камень Мотсведи весом 2488,32 карата оставался непроданным почти два года после обнаружения на шахте Карове, сообщает Zakon.kz.

Мотсведи обнаружили в августе 2024 года на шахте Карове в Ботсване. Изначально сообщалось, что его вес составляет 2492 карата, но после очистки окончательная масса камня составила 2488,32 карата.

Геммологический институт Америки классифицировал Мотсведи как второй по величине необработанный алмаз ювелирного качества, когда-либо найденный.

На первом месте остается знаменитый алмаз Куллинан, найденный в Южной Африке в 1905 году. Его вес составлял 3106 карат.

Как пишет Business Insider Africa, о продаже сообщила канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond в отчете за второй квартал 2026 года.

В публикации от 7 августа алмаз включили в квартальную выручку компании, которая составила 41 млн долларов. При этом Lucara не назвала покупателя Мотсведи и его стоимость при продаже.

Продажа алмаза такого размера оказалась сложной задачей. Для чрезвычайно крупных камней практически нет обычных рыночных ориентиров, по которым можно было бы легко определить их цену.

Будущему владельцу пришлось бы решить, что делать с камнем: разрезать его на несколько драгоценных бриллиантов или оставить целым в качестве уникального коллекционного или музейного экспоната.

Ранее мы сообщали о том, что в Казахстане выставили на торги солидный перечень имущества, перешедшего под управление государства. В список вошли элитная недвижимость в астанинских ЖК, роскошные ювелирные украшения, коллекции часов и целая компания.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
Алмаз, цвет, камень
06:45, 21 февраля 2026
В России нашли алмаз весом 228 карат
Алмазы, ювелирные изделия
06:59, 17 декабря 2025
Стало известно, когда в мире закончатся алмазы
американец нашел алмаз стоимостью 8,5 млн тенге
23:19, 18 января 2026
Благодаря детям отец нашел алмаз стоимостью 8,5 млн тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Хабиб Нурмагомедов
08:30, Сегодня
Уайт считает, что Хабиб мог бы стать величайшим бойцом, если бы не завершил карьеру в UFC
&quot;Ахмат&quot; с Самородовым и Кенжебеком уступил &quot;Краснодару&quot; в РПЛ
00:48, 16 августа 2026
"Ахмат" с Самородовым и Кенжебеком уступил "Краснодару" в РПЛ
Казахстанские синхронистки взяли ещё одно историческое &quot;серебро&quot; на ЧМ в Будапеште
00:14, 16 августа 2026
Казахстанские синхронистки взяли ещё одно историческое "серебро" на ЧМ в Будапеште
Стас Покатилов получил отдых после Лиги чемпионов, &quot;Сабах&quot; победил &quot;Кяпаз&quot;
23:47, 15 августа 2026
Стас Покатилов получил отдых после Лиги чемпионов, "Сабах" победил "Кяпаз"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: