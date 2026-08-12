Элитные квартиры, золото и часы: возвращенные активы выставили на торги в Казахстане
Информация о предстоящих торгах опубликована на сайте Компании по управлению возвращенными активами. Лоты размещены на веб-портале реестра государственного имущества sauda.e-qazyna.kz.
Самым дорогим объектом аукциона стала 100-процентная доля участия в ТОО "Тулпар". Стартовая стоимость компании превышает 991,4 млн тенге. Торги по этому лоту назначены на 26 августа 2026 года в 10:00.
Спустя день, 27 августа, на аукцион выставят ювелирные изделия и дорогие часы. В этой категории представлено 32 отдельных торга, а их общая стартовая цена составляет более 736 млн тенге.
Заключительный блок торгов пройдет 28 августа, где инвесторам и покупателям предложат элитные квартиры в столице.
В частности, с молотка уйдут:
- Двухуровневая квартира в ЖК "Парижский квартал" площадью 309,5 кв. м со стартовой ценой 363,2 млн тенге.
- Апартаменты в ЖК "Green Village" площадью 231,8 кв. м, начальная стоимость которых оценивается в 214 млн тенге.
- Еще одна квартира в ЖК "Парижский квартал" площадью 93,6 кв. м со стартовой ценой 112,9 млн тенге.
В начале февраля бизнес-центр в Алматы, изъятый у Кайрата Сатыбалдыулы, выставили на торги.