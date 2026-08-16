В Сети начали продавать настоящие человеческие мумии, опасные для жизни

Мумифицированные человеческие останки продают через интернет и отправляют обычной почтой, несмотря на возможную биологическую опасность, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, команда специалистов по здравоохранению, биологии, анатомии и химии из университетов Стаффордшира (Великобритания), Вильнюсского (Литва), Мессины (Италия) и Аделаиды (Австралия) проанализировала посты о мумиях в соцсетях, интернет-магазинах и на аукционных площадках.

Они изучили 122 публикации с человеческими останками и шесть с останками животных в период с 2015 по 2025 год. Часть материалов взяли из архива одного из исследователей, который с 2014-го отслеживал онлайн-торговлю человеческими останками.

Анализ объявлений и публикаций показал, что некоторые из выставленных на продажу мумий имели признаки грибкового поражения, а продавцы не предупреждали покупателей о правилах безопасного обращения с ними.

Сухость, характерная для мумификации, не гарантирует полной остановки биологических процессов. Сохранившиеся микроорганизмы могут снова размножаться, если останки перевозят и хранят в неподходящей среде.

Грибковые споры могут попадать в воздух и представлять опасность для людей, которые контактируют с мумиями или перемещают их. Исследователи обнаружили и другой показатель небезопасного обращения.

В 22 случаях люди держали мумифицированные человеческие останки без перчаток и масок. Такая защита нужна не только из-за микроорганизмов, но и из-за веществ, которые могли применяться при бальзамировании.

Опасность в том, что в разные исторические периоды для сохранения тел могли использовать токсичные вещества, такие как мышьяк, ртуть и свинец.

В каких-то случаях в дело шли битум, кедровое масло, натрон, растительные смолы и другие вещества. Их свойства различались, но некоторые из таких соединений способны раздражать кожу и дыхательные пути или вызывать более серьезные последствия при воздействии в значительных количествах.

Результаты нового исследования нельзя распространить на весь мировой рынок мумифицированных останков, но оно показало, что их продажа и перемещение через интернет сопровождаются реальными угрозами безопасности.

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