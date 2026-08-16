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Мир

Мужчина просил ChatGPT помочь убить собственного сына, чтобы не платить алименты

Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 00:13 Фото: unsplash
В Бразилии ChatGPT "спас" 14-летнего подростка от собственного отца: мужчина детально планировал расправу над сыном в переписке с искусственным интеллектом, пытаясь избавиться от выплаты алиментов, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет G1. По данным полиции штата Эспириту-Санту, 43-летний житель города Эунаполис в течение нескольких месяцев обсуждал с искусственным интеллектом детали своего плана по устранению ребенка, за которого не хотел платить алименты.

В переписке с чат-ботом он детально обрисовывал планируемые действия и просил у ИИ советов по поводу их реализации.

"Система ChatGPT зафиксировала тревожные сообщения и передала информацию в ФБР, которое, в свою очередь, связалось с бразильскими властями. Расследование началось после того, как американские агенты сообщили о потенциальной угрозе жизни подростка", – отмечается в публикации.

Бразильская полиция установила, что мужчина действительно намеревался осуществить задуманное, и провела обыски по месту жительства подозреваемого. Его не задержали в связи с тем, что он не успел реализовать преступный замысел, но следствие продолжается.

В полиции отметили, что это первый подобный случай в Бразилии, когда искусственный интеллект помог предотвратить тяжкое преступление.

Власти страны заверили, что продолжат мониторинг ситуации и примут меры для защиты ребенка, который в настоящее время находится в безопасности.

Ранее мужчина из Бразилии потерял 20 родственников из-за редкого генетического заболевания — бокового амиотрофического склероза (БАС). Еще у 27 членов его семьи врачи обнаружили вызывающую болезнь мутацию.

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Канат Болысбек
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