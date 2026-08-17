Чем опасна привычка школьников получать ответы от ИИ

Клинический психолог Анастасия Хелемеля заявила о том, что использование искусственного интеллекта в учебе может быть полезным, но привычка получать готовые ответы способна снижать самостоятельность и мешать развитию аналитических навыков, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Известиями" она рассказала, что чрезмерная зависимость от ИИ приводит к когнитивному оффлоадингу – переносу части умственной работы на внешние инструменты. Когда школьник знает, что нужную информацию можно мгновенно получить от нейросети, он меньше стремится самостоятельно ее запоминать, анализировать и связывать с уже имеющимися знаниями. В итоге могут страдать концентрация, память и способность к глубокому рассуждению.

Особенно важным периодом Хелемеля назвала 5-8-е классы, когда активно формируются логическое и абстрактное мышление, умение выстраивать причинно-следственные связи и делать выводы. Если в этом возрасте постоянно заменять поиск решения готовым ответом, ребенок лишается необходимого интеллектуального усилия. Постепенно может сформироваться привычка не искать ответ самостоятельно, а сразу обращаться за помощью к внешнему источнику.

Эксперт подчеркнула, что принципиальна разница между запросами "объясни" и "сделай за меня". В первом случае ИИ может стать аналогом репетитора и помочь школьнику разобраться в теме, во втором – фактически заменить его интеллектуальную работу. Постоянное стремление к быстрому результату также способно снижать учебную мотивацию и уверенность подростка в собственных способностях.

Поэтому психолог рекомендует не запрещать нейросети полностью, а установить правила их использования. ИИ можно применять для объяснения материала, составления плана, поиска подхода к задаче или проверки уже выполненной работы, но не для выполнения задания целиком. По мнению специалиста, важно сохранить за ребенком роль автора рассуждений, оставив искусственному интеллекту функцию помощника, а не замену собственному мышлению.

Ранее сообщалось, что мужчина просил ChatGPT помочь убить собственного сына, чтобы не платить алименты.