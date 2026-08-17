Две белухи получили второй шанс после закрытия канадского парка
По информации CBS News, 10-летний Балор и 7-летний Зефир сейчас проходят адаптацию в новом месте. Сотрудники аквариума постепенно познакомят животных с тренерами, а позднее планируют объединить их с уже существующей группой белух.
Пока новички находятся за пределами публичной экспозиции, чтобы спокойно привыкнуть к новой обстановке. Специалисты отмечают, что белухи хорошо приспособлены к жизни в холодных водах Арктики.
В отличие от большинства китов, у белух нет спинного плавника. Такая особенность позволяет им легче передвигаться среди льдов и считается адаптацией к суровым условиям северных морей.
Прибытие Балора и Зефира стало очередным этапом международной многопрофильной операции по поиску новых мест для 30 белух после закрытия Marineland of Canada.
Ранее сообщалось, что судьбу 30 белух из закрытого канадского парка решили в США.