Под угрозой эвтаназии: судьбу 30 белух из закрытого канадского парка решили в США

Власти США одобрили экстренную перевозку большинства белух из канадского парка Marineland, который закрылся для посетителей в 2024 году и больше не может обеспечивать животным необходимый уход, сообщает Zakon.kz.

По информации CBC News, 28 белух перевезут в четыре океанариума в США, еще две отправят в испанскую Валенсию после получения необходимых разрешений. Перед транспортировкой всех животных должны осмотреть канадские ветеринары.

В Marineland заявили, что поддерживают решение о перевозке, признав невозможность продолжать долгосрочный уход за белухами. В американских океанариумах пообещали обеспечить животным современные условия содержания, качественное питание и круглосуточную ветеринарную помощь.

Перевозка займет несколько недель. Отмечается, что руководство Marineland уже предупреждало, что без разрешения на вывоз животных им может грозить эвтаназия. До этого Канада отказалась согласовать отправку белух в китайский парк развлечений, сославшись на необходимость защиты морских млекопитающих от эксплуатации.

Ранее сообщалось, что киты установили мировой рекорд, переплыв почти половину Земли.