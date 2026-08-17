Уже есть погибшие: на Испанию обрушилось наводнение
Как минимум две жизни унесла стихия, обрушившаяся в субботу на районы Мансанедо-де-Вальдуэса и Бузас, пишет EFE со ссылкой на источники из правительственной подведомственной организации и муниципалитета.
Уточняется, что паводковые воды затопили винодельню, где находились шесть человек. Две взрослые женщины погибли, двое несовершеннолетних получили незначительные травмы.
Есть ли пропавшие без вести – неизвестно.
Таже наводнение повредило дороги.
На месте работают спасатели, полиция и экстренные службы.
Тем временем аномальная жара в северной Италии серьезно ударила по производителям знаменитого сыра Parmigiano Reggiano. На фермах температура приближается к 40°C, поэтому коров практически непрерывно охлаждают вентиляторами и автоматическими распылителями.