Коровы страдают, расходы растут: жара поставила под удар производство пармезана

Аномальная жара в северной Италии серьезно ударила по производителям знаменитого сыра Parmigiano Reggiano. На фермах температура приближается к 40°C, поэтому коров практически непрерывно охлаждают вентиляторами и автоматическими распылителями.

Как отмечает издание Politico, при этом из-за жары животные меньше едят и дают меньше молока.

По данным ветеринара консорциума Parmigiano Reggiano Джованни Буонаюто, в среднем летом надои снижаются примерно на 10%, однако на отдельных фермах потери значительно выше. Так, хозяйство Федерики Даль-Альо недосчитывается до 5-6 кг молока с каждой коровы в сутки – около 20%. Жара также сказывается на отдыхе, жвачке и способности животных к воспроизводству.

Одновременно растут расходы фермеров. Из-за почти круглосуточной работы систем охлаждения потребление электричества на некоторых фермах увеличивается в два-три раза. Засуха осложняет и выращивание кормов: при нехватке воды хозяйствам приходится использовать подземные источники, что может сделать орошение примерно в пять раз дороже. При этом около 75% кормов для коров по правилам производства Parmigiano Reggiano должны выращиваться в определенной зоне.

Производители уже инвестируют в вентиляторы, системы распыления воды, автоматический контроль температуры и солнечные панели. По информации отраслевого консорциума, современные системы охлаждения установлены примерно на половине ферм, обеспечивающих 70% молока для производства сыра. Однако небольшие хозяйства со старыми коровниками могут не потянуть необходимые расходы и предпочтут закрыться.

Несмотря на растущие издержки, дефицит Parmigiano Reggiano Италии пока не грозит. Сильный мировой спрос позволяет производителям вкладываться в адаптацию, однако фермеры требуют от властей долгосрочных инвестиций в водохранилища и другую инфраструктуру. По их словам, экстремальная жара и нехватка воды из исключения постепенно превращаются в новую норму.

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