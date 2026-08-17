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Мир

Опасная попытка похудеть: россиянке понадобилась пересадка почки

Опасная попытка похудеть: девушке понадобилась пересадка почки, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 21:35 Фото: Институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
Представители Института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского заявили о том, что бесконтрольный прием мочегонных препаратов ради похудения привел молодую женщину к тяжелой почечной недостаточности и трансплантации почки, сообщает Zakon.kz.

Как пишут медики в Telegram, девушка начала самостоятельно принимать сильнодействующее мочегонное в 21 год, рассчитывая избавиться от отеков и лишнего веса. К врачам она не обращалась и постепенно увеличивала дозировку. Через четыре года пациентка принимала по несколько блистеров препарата в день, однако отечность не проходила, а состояние почек резко ухудшилось. К моменту госпитализации при росте 163 см она весила всего 41 кг.

Пациентке потребовалась пересадка почки. Пока специалисты подбирали донора, она проходила гемодиализ. После трансплантации женщина начала восстанавливаться и набирать вес уже в больнице. Врачи отметили, что после полного восстановления она сможет в будущем стать матерью.

"Не покупайте препараты для похудения в интернете и не назначайте их себе самостоятельно. Правильное питание и умеренная физическая нагрузка помогут получить желаемую форму и не лишиться здоровья", – предупредили специалисты Института Склифосовского.

Ранее диетолог посоветовала при появлении отеков не ограничивать самостоятельно соль и не принимать мочегонные препараты.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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