Опасная попытка похудеть: россиянке понадобилась пересадка почки
Как пишут медики в Telegram, девушка начала самостоятельно принимать сильнодействующее мочегонное в 21 год, рассчитывая избавиться от отеков и лишнего веса. К врачам она не обращалась и постепенно увеличивала дозировку. Через четыре года пациентка принимала по несколько блистеров препарата в день, однако отечность не проходила, а состояние почек резко ухудшилось. К моменту госпитализации при росте 163 см она весила всего 41 кг.
Пациентке потребовалась пересадка почки. Пока специалисты подбирали донора, она проходила гемодиализ. После трансплантации женщина начала восстанавливаться и набирать вес уже в больнице. Врачи отметили, что после полного восстановления она сможет в будущем стать матерью.
"Не покупайте препараты для похудения в интернете и не назначайте их себе самостоятельно. Правильное питание и умеренная физическая нагрузка помогут получить желаемую форму и не лишиться здоровья", – предупредили специалисты Института Склифосовского.
Ранее диетолог посоветовала при появлении отеков не ограничивать самостоятельно соль и не принимать мочегонные препараты.