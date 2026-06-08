Казахстанка отдала свою почку, чтобы вырвать дочь из лап тяжелой болезни

Казахстанские хирурги провели уникальную 800-ю трансплантацию почки, подарив шанс на здоровую жизнь 14-летней девочке с терминальной стадией почечной недостаточности. Спасительницей для подростка стала ее мать, пожертвовавшая ради дочери жизненно важный орган, передает Zakon.kz.

Об этом 8 июня 2026 года сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Казахстана. По данным ведомства, уникальное хирургическое вмешательство, ставшее юбилейным для отечественной медицины, было успешно выполнено в ведущем хирургическом центре страны под руководством известного академика Болатбека Баймаханова.

Последний год жизнь юной пациентки была неразрывно связана с перитонеальным диализом – процедурой, которая поддерживала в ней жизнь, но при этом "существенно ограничивала качество жизни" ребенка. Спасти девочку мог только родственный донор.

"Особую значимость этой истории придает то, что донором для девочки стала ее мама. Ради спасения дочери женщина приняла решение пожертвовать одну из своих почек. Благодаря материнской любви, самоотверженности и высокому профессионализму казахстанских врачей операция прошла успешно", – сообщили в Минздраве.

На сегодняшний день состояние прооперированной девочки оценивается как стабильное. Впереди ее ждет обязательный период реабилитации, после которого она наконец-то сможет вернуться к полноценной жизни, учебе, общению со сверстниками и реализации своих мечтаний.

Врачи отмечают, что проведение 800-й трансплантации почки является знаковым событием для всего отечественного здравоохранения, ведь "за каждой подобной операцией стоят спасенные жизни, новые возможности для пациентов и их семей, а также многолетний труд врачей, медицинских сестер и специалистов трансплантационной службы".

По данным Минздрава, все больше казахстанцев выражают свое волеизъявление по вопросу посмертного донорства через портал eGov.