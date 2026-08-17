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Мир

Раскаленный самолет и обмороки: что произошло с пассажирами на Мальте

Раскаленный салон и обмороки: чем закончилась задержка рейса, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 00:18 Фото: magnific.com
Пассажиры Ryanair пожаловались на жару в салоне самолета, который более часа простоял без работающего кондиционера перед вылетом с Мальты в Бирмингем. По словам одной из пассажирок, из-за духоты несколько человек потеряли сознание, а другие почувствовали себя плохо, сообщает Zakon.kz.

Как пишет New York Post, 16-летняя Ева Грегори, летевшая вместе с матерью и братом рейсом FR7268, рассказала, что проблемы начались еще до посадки. Пассажиры около получаса провели в автобусе без кондиционера, после чего их пересадили в другой, где система охлаждения также работала плохо. В самолете, по словам девушки, ситуация оказалась еще тяжелее.

"Когда мы вошли в самолет, сразу стало понятно, что кондиционер не работает. Там было ощущение экстремальной жары", – рассказала Грегори.

По ее словам, пассажиры снимали верхнюю одежду, обмахивались руками, двое человек потеряли сознание, еще несколько пассажиров начали испытывать тошноту. Сама девушка из-за плохого самочувствия пережила паническую атаку.

В Ryanair заявили, что вылет задержался из-за небольшой технической неисправности, а затем ожидание продлилось после того, как одному из пассажиров стало плохо. После проверки инженерами самолет признали пригодным к эксплуатации, и рейс вылетел из Мальты в 19:00 по местному времени. Представитель авиакомпании также отметил, что экипаж действовал в сложной ситуации.

Ранее сообщалось, что иностранцев привлекли к ответственности за курение на борту самолетов в Алматы.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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