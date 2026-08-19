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Мир

Тело мужчины обнаружили на стадионе "Чарльтон Атлетик"

На стадионе английского клуба обнаружили погибшего мужчину, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 19:15 Фото: magnific.com
На стадионе английского футбольного клуба "Чарльтон Атлетик" The Valley утром 18 августа обнаружили тело погибшего человека. Клуб сообщил, что оказывает полиции содействие в расследовании произошедшего, сообщает Zakon.kz.

По информации на сайте команды, правоохранительные органы прибыли на стадион после инцидента, который произошел в ранние часы понедельника. Мужчина был найден без признаков жизни, прибывшие на место медики констатировали его смерть.

Обстоятельства произошедшего пока устанавливаются. Полиция призвала всех, кто располагает информацией или мог стать свидетелем инцидента, обратиться по номеру 101 и сообщить номер дела 2809/18AUG.

В "Чарльтон Атлетик" выразили соболезнования семье, друзьям и близким погибшего. Клуб подчеркнул, что нет никаких оснований предполагать причастность его представителей к произошедшему, и попросил уважать частную жизнь всех, кого затронула эта трагедия. Руководство также поблагодарило сотрудников за профессионализм в сложной ситуации.

Ранее сообщалось, что тело человека нашли высоко в горах Алматы.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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