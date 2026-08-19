Тело человека нашли высоко в горах Алматы

В горах Алматы на леднике туристы нашли останки человека, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно 18 августа 2026 года из сообщения Анастасии Ахметовой в Facebook. По ее словам, гости из Беларуси ушли в горы Алматы на две недели и, когда вернулись, рассказали, что на леднике Северцова они обнаружили останки туриста.

Отмечается, что, вероятно, он там уже длительное время.

"В туристических отчетах тур-группы из России 25-го года при подготовке к маршруту белорусские туристы уже читали о том, что там человек, видели фото, они были уверены что уже тело с ледника убрали", – пишет Анастасия.

При этом выяснилось, что недалеко от места обнаружения белорусы встретили другую тур-группу, которая взяла документы из рюкзака погибшего, чтобы передать в Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Фото: Facebook/Анастасия Ахметова

Информацию прокомментировали в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города Алматы.

"19 августа авиаборт "Казавиаспас" МЧС со спасателями Республиканского оперативно-спасательного отряда "Барыс" и Центра медицины катастроф МЧС вылетел для проведения работ по спуску тела с ледника Северцова, расположенного на высоте около 4 300 метров над уровнем моря", – сообщили в ДЧС.

Проведение работ осложняется значительной высотой, труднодоступностью района, сложным горным рельефом, крутыми склонами и суровыми условиями высокогорья.

Фото: Facebook/Анастасия Ахметова

"После спуска тело будет передано сотрудникам Департамента полиции Алматинской области", – добавили в ДЧС.

Отмечается также, что порядок дальнейших действий будет согласован с сотрудниками полиции, в том числе по вопросу выезда на место, проведения осмотра и проверки соответствующих баз данных.

Редакция обратилась за комментарием в полицию.

Накануне, 18 августа, спасатели обратились к тем, кто ходит в горы с просьбой: предупреждая родных, не ограничиваться простым "пошел в горы", а указывать конкретные места и итоговые точки назначения.