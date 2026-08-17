Разгерметизация и ручная стыковка: как тренируются космонавты "Роскосмоса"

Космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Александр Гребёнкин провели тренировку на тренажерах российского сегмента Международной космической станции. Занятия были направлены на поддержание навыков работы с бортовыми системами МКС, сообщает Zakon.kz.

Во время тренировки космонавты выполнили межбортовой тест телеоператорного режима управления (ТОРУ) с пристыкованным грузовым кораблем. Кроме того, они отработали действия в нештатной ситуации – смоделированной разгерметизации модуля "Поиск".

Параллельно российский участник миссии Crew-13 Сергей Тетерятников и его дублер Арутюн Кивирян сдавали экзамен по ручному управлению кораблем "Прогресс МС" с помощью системы ТОРУ. Каждый из них поочередно выполнил четыре режима стыковки с различными узлами МКС.

По итогам экзамена оба космонавта получили оценку "отлично". Подобные тренировки позволяют экипажу отрабатывать управление космическими аппаратами и действия в нештатных ситуациях до реального полета.

Ранее были опубликованы уникальные кадры возвращения экипажа МКС на Землю.