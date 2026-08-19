Китайский видеогигант бросает вызов YouTube и выходит в мир

Китайская видеоплатформа Bilibili готовится выйти на международный рынок, сообщает Zakon.kz.

Об этом администрация сервиса заявила в официальном аккаунте компании в социальной сети X.





"Да, Bilibili выходит на глобальный рынок, так что следите за обновлениями", – говорится в публикации.

При этом компания пока не уточнила, когда именно начнется международный запуск платформы.

Приложение Bilibili уже можно скачать, однако большая часть интерфейса пока доступна на китайском языке. В дальнейшем пользователям могут добавить возможность выбора других языковых версий.

Bilibili базируется в Шанхае и объединяет функции видеохостинга и социальной платформы. Пользователи могут публиковать ролики, смотреть их и оставлять комментарии, в том числе в формате danmu – сообщений, которые появляются непосредственно поверх видео. Изначально сервис был ориентирован преимущественно на поклонников анимации, комиксов и видеоигр, однако со временем на платформе появились документальные фильмы, развлекательные шоу и оригинальные программы. В интернете Bilibili нередко называют "китайским YouTube".

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