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Мир

Судьба трехлетнего ребенка, которого бросили к крокодилам, решилась в Британии

Крокодил, зоопарк, пруд, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 03:58 Фото: pexels
Трехлетнего мальчика, которого неизвестный мужчина столкнул в вольер с крокодилами в британском частном зоопарке, выписали из больницы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru со ссылкой на публикацию семьи на краудфандинговой платформе GoFundMe, все срочные операции уже завершены, и ребенок продолжает лечение амбулаторно.

"Мы давно не выходили на связь, потому что несколько недель назад нашего сына выписали из больницы. С тех пор мы привыкаем и обустраиваемся дома", – рассказали близкие мальчика на странице сбора пожертвований для лечения мальчика.

Инцидент случился на ферме в зоопарке Johnsons of Old Hurst, в графстве Кембриджшир.

30-летний мужчина сбросил ребенка в вольер с крокодилами. Мальчику понадобилась помощь медиков, его госпитализировали в больницу Адденбрук.

Когда мужчину задержали, выяснилось, что он живет в соседнем графстве Норфолк. Почему он проявил агрессию к несовершеннолетнему, неизвестно. Мальчик с задержанным знаком не был.

Ранее мы писали о том, что подросток поселился в пруду из-за жжения во всем теле.

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Аксинья Титова
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