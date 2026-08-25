Судьба трехлетнего ребенка, которого бросили к крокодилам, решилась в Британии

Трехлетнего мальчика, которого неизвестный мужчина столкнул в вольер с крокодилами в британском частном зоопарке, выписали из больницы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru со ссылкой на публикацию семьи на краудфандинговой платформе GoFundMe, все срочные операции уже завершены, и ребенок продолжает лечение амбулаторно.

"Мы давно не выходили на связь, потому что несколько недель назад нашего сына выписали из больницы. С тех пор мы привыкаем и обустраиваемся дома", – рассказали близкие мальчика на странице сбора пожертвований для лечения мальчика.

Инцидент случился на ферме в зоопарке Johnsons of Old Hurst, в графстве Кембриджшир.

30-летний мужчина сбросил ребенка в вольер с крокодилами. Мальчику понадобилась помощь медиков, его госпитализировали в больницу Адденбрук.

Когда мужчину задержали, выяснилось, что он живет в соседнем графстве Норфолк. Почему он проявил агрессию к несовершеннолетнему, неизвестно. Мальчик с задержанным знаком не был.

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