Мужчина без причины бросил трехлетнего мальчика в вольер к крокодилам

В Великобритании ребенок серьезно пострадал на ферме в небольшом частном зоопарке Johnsons of Old Hurst в графстве Кембриджшир. 30-летний мужчина сбросил ребенка в вольер с крокодилом, сообщает Zakon.kz.

По данным РИА Новости со ссылкой на местную полицию, мальчику понадобилась помощь медиков, его госпитализировали в больницу Адденбрук.

Сейчас его состояние критическое, но стабильное.

30-летнего мужчину, совершившего этот поступок, задержали. Выяснилось, что он живет в соседнем графстве Норфолк. По какой причине он проявил агрессию к несовершеннолетнему, неизвестно. По данным полиции, мальчик с задержанным знаком не был.

Полицейские и другие специалисты оказывают помощь семье мальчика.

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