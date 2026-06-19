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Мир

Мужчина без причины бросил трехлетнего мальчика в вольер к крокодилам

Зоопарк, вольер, хищники, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 08:39 Фото: pexels
В Великобритании ребенок серьезно пострадал на ферме в небольшом частном зоопарке Johnsons of Old Hurst в графстве Кембриджшир. 30-летний мужчина сбросил ребенка в вольер с крокодилом, сообщает Zakon.kz.

По данным РИА Новости со ссылкой на местную полицию, мальчику понадобилась помощь медиков, его госпитализировали в больницу Адденбрук.

Сейчас его состояние критическое, но стабильное.

30-летнего мужчину, совершившего этот поступок, задержали. Выяснилось, что он живет в соседнем графстве Норфолк. По какой причине он проявил агрессию к несовершеннолетнему, неизвестно. По данным полиции, мальчик с задержанным знаком не был.

Полицейские и другие специалисты оказывают помощь семье мальчика.

Ранее мы писали о том, что мальчик предотвратил ЧП, заметив ядовитую змею в детсаду.

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Аксинья Титова
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