Boeing подал сигнал бедствия над Атлантическим океаном по загадочной причине

Швейцарский дальнемагистральный самолет Boeing 777-300ER, вылетевший из Чикаго в Цюрих, подал сигнал бедствия и изменил курс над Атлантическим океаном, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru со ссылкой на портал RTL, самолет перенаправили в аэропорт Лажис на одном из Азорских островов Терсейра. Борт благополучно приземлился в 08:30 по местному времени.

В авиакомпании Swiss International Airlines прокомментировали, что причиной подачи сигнала бедствия и изменения курса стал резкий запах в эконом-классе, источник которого не установили.

"Все 222 пассажира и члена экипажа высадились в обычном режиме. Помимо пассажиров, на борту находились 16 членов экипажа, включая двух пилотов и 14 бортпроводников", – говорится в сообщении.

В авиакомпании добавили, что примерно пять пассажиров и один член экипажа прошли профилактический медицинский осмотр после приземления, так как у них кратковременно наблюдались раздражение глаз, тошнота и головная боль.

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