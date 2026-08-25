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Больше 230 нарушений совершены на борту казахстанских самолетов

Самолет, пассажиры , фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 19:07 Фото: pixabay
С начала года сотрудники Департамента полиции на транспорте привлекли к ответственности 231 человека за различные правонарушения на борту самолетов, сообщает Zakon.kz.

По данным транспортных полицейских, из 231 правонарушения:

  • 189 – распитие алкогольных напитков либо появление в общественных местах в состоянии опьянения,
  • 31 – курение на борту самолета,
  • 15 – мелкое хулиганство,
  • шесть нарушений правил поведения на воздушном судне и так далее.

Например, 24 августа 2026 года в международном аэропорту Усть-Каменогорска по прилете сняли с рейса Алматы – Усть-Каменогорск 35-летнего жителя Алматы на основании акта командира воздушного судна.

"При вылете из аэропорта Алматы во время набора высоты мужчина не пристегнул ремень безопасности и демонстративно разбрасывал мусор от продуктов питания и напитков, в том числе алкогольной продукции, которую употреблял на борту во время полета. Пассажир не выполнял требования членов экипажа воздушного судна, выражался нецензурной бранью в адрес сотрудников авиакомпании и других пассажиров. Продолжая противоправные действия, он самовольно встал со своего места, направился в хвостовую часть самолета и занял свободные пассажирские кресла", – рассказали в ведомстве.

В ходе разбирательства установлено, что алматинец неоднократно привлекался к ответственности. За данные правонарушения транспортные полицейские приняли меры в соответствии с законодательством. Специализированный суд по административным правонарушениям Усть-Каменогорска признал мужчину виновным в мелком хулиганстве и загрязнении общественных мест, назначив ему наказание в виде 20 часов обязательных общественных работ.

Ранее иностранцев привлекли к ответственности за курение на борту самолетов в Алматы.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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