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Мир

Мать и сын выжили спустя 10 дней пребывания в горах благодаря странным советам из телепередачи

Женщина, ребенок, река, деревья, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 07:40 Фото: magnific
В Австралии мать и ее девятилетний сын провели 10 дней в дикой природе и выжили, не имея с собой ни еды, ни воды, сообщает Zakon.kz.

Как рассказывает Газета.ru со ссылкой на The Sun, эта история произошла девять лет назад.

Все началось на территории национального парка Маунт-Ройял в штате Новый Южный Уэльс. Мишель Питман и Дилан заблудились после того, как отправились на прогулку без подготовки, без всякого снаряжения.

По словам Мишель, они были поклонниками шоу Беара Гриллса о выживании и решили "спланировать собственные приключения". Когда они поняли, что сбились с пути, связи уже не было, а вокруг были одни кустарники и горы.

Ночью заплутавшие укрывались ветками, снимали друг с друга клещей и пиявок, а на четвертый день, чтобы не умереть от обезвоживания, начали пить собственную мочу. Женщина убеждала сына, что это яблочный сок.

На седьмой день мальчик начал слабеть и терять сознание, но еще мог идти. Три дня спустя мать и сын наткнулись на полицейских, которые собирались прервать их поиски через 48 часов.

Мишель и Дилана госпитализировали с сильным обезвоживанием, истощением, отеками ног и укусами насекомых. По словам женщины, о чудесном спасении узнал сам Гриллс и назвал их "находчивыми и смелыми".

Ранее мы писали о том, что судьба трехлетнего ребенка, которого бросили к крокодилам, решилась в Британии.

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Аксинья Титова
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