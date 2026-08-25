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Мир

В США намерены лишить виз до 200 тысяч иностранцев

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 13:57 Фото: flickr/Gage Skidmore
Администрация президента США Дональда Трампа готовится аннулировать до 200 тысяч туристических и деловых виз иностранцев, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о получателях виз категорий B1 (деловая) и B2 (туристическая), выданных в период с 2016 по 2026 год, которые после въезда в страну подали заявления на убежище или уже находятся в процессе его получения. По данным Associated Press, Госдепартамент США планирует начать их массовую отмену в ближайшие недели.

"Мы координируем действия с Министерством внутренней безопасности, чтобы выявлять и аннулировать неиммиграционные визы иностранцев, которые приехали в Соединенные Штаты, утверждая, что их визит носит краткосрочный характер, но затем подали прошение о предоставлении убежища, чтобы остаться здесь навсегда", – заявил официальный представитель Госдепартамента США Томас Пиготт.

Представитель госдепартамента отметил, что, поскольку процесс будет продолжаться, количество аннулированных виз будет меняться и определяться в процессе.

При этом аннулирование визы не означает автоматическую депортацию. По словам американских чиновников, большинство людей, чьи заявления на убежище еще рассматриваются, могут сохранить возможность находиться в США в рамках соответствующей процедуры, но лишатся статуса туристов или деловых путешественников.

Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау заявил, что убежище не должно использоваться как способ обойти иммиграционные правила.

"Людям в США и во всем мире надоели ложные заявления о предоставлении убежища. Убежище не должно быть лазейкой для обхода иммиграционного законодательства", – написал Ландау в социальной сети X.

Сейчас тех, кто намерен получить визу B1 и B2, просят подтвердить, что они не будут просить убежища в США, и доказать, что они намерены вернуться на родину.

Администрация Трампа в последние месяцы последовательно ужесточает визовую политику. В частности, власти усилили проверку заявителей, включая анализ их активности в социальных сетях, ввели дополнительные финансовые требования и ограничили выдачу виз для ряда стран.

А 6 августа 2026 года президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий в стране родильный туризм. Речь идет о случаях, когда иностранные граждане приезжают для рождения ребенка, который впоследствии получает американское гражданство.

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Камила Салкымбаева
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