Трамп запретил "родильный туризм" в США

6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий в стране родильный туризм, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о случаях, когда в Соединенные Штаты приезжают иностранные граждане для рождения ребенка, который впоследствии получает американское гражданство, передает пресс-служба Белого дома.

Также новый запрет прокомментировал заместитель руководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер во время подписания документа лидером государства. С его слов, документ расширяет круг лиц, которые не могут получить гражданство по праву рождения. К ним отнесли несколько категорий граждан. В их числе:

иностранцы, являющиеся врагами Соединенных Штатов;

члены иностранных террористических организаций;

большая категория лиц, лоббирующих интересы иностранных правительств и действующих от их имени.

"Принятие этой меры гарантирует, что значительное число людей, которые необоснованно получили бы гражданство по праву рождения, больше не будут иметь права на это. Во-вторых, и это носит особенно исторический характер, впервые в истории США вводится запрет на "родильный туризм", – сказал Миллер.

🎯 Ensuring large amounts of people who WRONGLY get birthright citizenship will no longer be eligible.



🎯 Taking action to BAN birth tourism.@StephenM explains President Trump's bold and impressive record on securing our borders and protecting the value of American… pic.twitter.com/hizsT4BGyw — The White House (@WhiteHouse) August 6, 2026

Тем временем мать и бабушка в США лишили жизни четверых детей, чтобы не позволить отцу увезти их на 60 дней летних каникул.