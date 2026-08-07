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Мир

Трамп запретил "родильный туризм" в США

Рождение детей у иностранцев в США, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 06:16 Фото: whitehouse
6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий в стране родильный туризм, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о случаях, когда в Соединенные Штаты приезжают иностранные граждане для рождения ребенка, который впоследствии получает американское гражданство, передает пресс-служба Белого дома.

Также новый запрет прокомментировал заместитель руководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер во время подписания документа лидером государства. С его слов, документ расширяет круг лиц, которые не могут получить гражданство по праву рождения. К ним отнесли несколько категорий граждан. В их числе:

  • иностранцы, являющиеся врагами Соединенных Штатов;
  • члены иностранных террористических организаций;
  • большая категория лиц, лоббирующих интересы иностранных правительств и действующих от их имени.
"Принятие этой меры гарантирует, что значительное число людей, которые необоснованно получили бы гражданство по праву рождения, больше не будут иметь права на это. Во-вторых, и это носит особенно исторический характер, впервые в истории США вводится запрет на "родильный туризм", – сказал Миллер.

Тем временем мать и бабушка в США лишили жизни четверых детей, чтобы не позволить отцу увезти их на 60 дней летних каникул.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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