Сокровища на 626 млрд тенге пролежали под водой почти 400 лет: найден корабль

В Шотландии ученые, возможно, нашли затонувший почти 400 лет назад паром с королевскими сокровищами. На борту судна, которое затонуло в 1633 году на глазах у Карла I, находилось около пяти тонн золота, серебра и ценных произведений искусства, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Daily Star. По данным издания, судно принадлежало королю Англии и Шотландии Карлу I. В 1633 году, когда монарха должны были короновать в качестве правителя Шотландии, паром перевернулся и затонул в заливе Ферт-оф-Форт. Это произошло на глазах у Карла, который плыл на другом корабле.

На борту "Благословения Бернтайленда" находилось около пяти тонн золота и серебра в виде различных личных предметов монарха, произведений искусства, а также огромного сервиза на 280 персон.

"Историческая организация Burntisland Heritage Trust более 30 лет занималась поисками судна. В конце августа представители организации объявили, что в поисках произошел прорыв. В полутора километрах от побережья шотландского города Бернтайленд нашли место кораблекрушения. Останки судна были обнаружены под слоем ила при помощи сканирования", – говорится в сообщении.

Исследователям также удалось поднять кусок древесины, который может быть частью королевского судна. Представители Burntisland Heritage Trust осторожно относятся к своей находке и не исключают, что это может быть другой корабль.

По современным оценкам, груз "Благословения Бернтайленда" может стоить около 30 миллионов фунтов стерлингов (18,8 млрд тенге), однако это оценка только веса золота и серебра. Если находившиеся на борту личные вещи Карла I хорошо сохранились, то полная стоимость груза парома может достигнуть одного миллиарда фунтов стерлингов (626 млрд тенге).

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