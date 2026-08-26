Загадочная смерть казахстанок в ОАЭ: родные погибших сделали заявление

Полиция Арабских Эмиратов выясняет подробности загадочной смерти двух казахстанок. Тела родных сестер 20 и 22 лет обнаружили на съемной квартире в Шардже, где они находились на заработках, передает Zakon.kz.

Как сообщает 26 августа 2026 года телеканал КТК, родственники Жулдыз и Акжан рассказали, что девушки перестали выходить на связь около 10 дней назад.

Девушки уехали туда работать в декабре прошлого года и трудились в салоне красоты. По словам родных, последний раз они выходили на связь около 10 дней назад.

"В понедельник я пишу – читают, а ответа нет. Нам пока не собираются тела отдавать. Сказали, неделю это будет рассматриваться. Просим помощи, чтобы побыстрее. Их же надо уже хоронить. Уже они там сколько пролежали... Я хочу их сюда вернуть и похоронить по-человечески". Мейрам Боханов, отец

До декабря прошлого года сестры Бохановы уже ездили на заработки в Объединенные Арабские Эмираты. Поэтому родные за них не волновались.

В этот раз они планировали вернуться домой в феврале, а затем, из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, возвращение на родину перенеслось на начало сентября.

"У них была не турвиза. Сначала была эвакуация тех, кто туристы, на неделю уезжали. А они уже там были с декабря, им нужно было сделать документы. Не смогли сразу выехать. Но хотели домой. Я спрашивал, нужны ли деньги, все ли хорошо. Все было хорошо. Даже не знаю, в чем может быть причина". Менсулу Боханова, сестра

Мертвых Жулдыз и Акжан нашли за дверью. Что могло там произойти и есть ли на телах девушек следы насильственной смерти, семье пока не сообщают. Родственники погибших уверены, что это было убийство. По неподтвержденной информации, подозреваемый уже задержан.

Отец девушек сегодня вылетает из Астаны в Эмираты. Там ему предстоит сдать ДНК-тест, чтобы подтвердить родственную связь. Только после этой процедуры мужчина сможет забрать тела дочерей и доставить их на родину.

Ранее сообщалось, что генеральное консульство Казахстана в Дубае оказывает родственникам погибших необходимую консульско-правовую помощь. В частности, специалисты содействуют в оформлении документов и взаимодействии с компетентными органами ОАЭ.

Обстоятельства произошедшего устанавливают местные власти. В интересах следствия подробности пока не разглашаются.