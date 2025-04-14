Прокуратура сделала заявление касательно загадочной смерти старшеклассника в Мангистау

Прокуратура прокомментировала смерть 11-классника из села Акжигит, передает Zakon.kz.

По данным портала Lada.kz, прокурор Мангистауской области Айдос Майлыбаев взял на личный контроль дело о гибели 17-летнего школьника в Акжигите.

В его смерти подозревается 20-летний парень. Он уже задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 12 лет, с конфискацией имущества или без таковой.

Инцидент произошел 8 апреля. Родным сказали, что школьник упал и получил травму, вследствие чего и наступила смерть. Однако семья подозревала, что его убили.