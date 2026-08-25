Две казахстанки погибли в ОАЭ: что известно на данный момент

Министерство иностранных дел Казахстана выразило соболезнования семьям Акжан Бохановой и Жулдыз Бохановой, погибших в Шардже (ОАЭ), сообщает Zakon.kz.

Генеральное консульство Казахстана в Дубае оказывает родственникам погибших необходимую консульско-правовую помощь. В частности, специалисты содействуют в оформлении документов и взаимодействии с компетентными органами ОАЭ.

Обстоятельства произошедшего устанавливают местные власти. В интересах следствия подробности пока не разглашаются.

МИД Казахстана поддерживает связь с семьями погибших и оказывает им необходимую помощь в рамках своих полномочий.

Ранее сообщалось, что в США намерены лишить виз до 200 тысяч иностранцев.