Две казахстанки погибли в ОАЭ: что известно на данный момент
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Министерство иностранных дел Казахстана выразило соболезнования семьям Акжан Бохановой и Жулдыз Бохановой, погибших в Шардже (ОАЭ), сообщает Zakon.kz.
Генеральное консульство Казахстана в Дубае оказывает родственникам погибших необходимую консульско-правовую помощь. В частности, специалисты содействуют в оформлении документов и взаимодействии с компетентными органами ОАЭ.
Обстоятельства произошедшего устанавливают местные власти. В интересах следствия подробности пока не разглашаются.
МИД Казахстана поддерживает связь с семьями погибших и оказывает им необходимую помощь в рамках своих полномочий.
Ранее сообщалось, что в США намерены лишить виз до 200 тысяч иностранцев.
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