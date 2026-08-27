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Мир

Ледник рухнул с Гималаев: мощнейшее наводнение смыло города в Непале, погибли более 160 человек

наводнение в Непале, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 11:30 Фото: X/magudushyant
26 августа 2026 года в Непале произошло внезапное сильнейшее наводнение, которое привело к масштабным разрушениям и гибели более 160 человек, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, причиной катастрофы стал масштабный обвал ледника. Утром огромный участок ледника в Гималаях отделился и обрушился на дно долины в непальском национальном парке Лангтанг, примерно в 60 км к северу от столицы Катманду, недалеко от горной непальско-тибетской границы.

Это вызвало землетрясение, сила которого была настолько велика, что первоначально сообщалось о магнитуде 4,4. Позже Геологическая служба США определила, что причиной толчков стало обрушение ледниковых пород и льда, зарегистрировав магнитуду 5,2.

Обрушение вызвало мощный выброс воды, грязи, камней и льда, которые с грохотом хлынули вниз по долинам и были подхвачены течением рек Лхенде Кхола, Бхоте Коши и Тришули.

Сильные внезапные наводнения обрушились на города северного Непала, в том числе на районы, популярные среди туристов-альпинистов и паломников.

Ужасающие видеозаписи с пограничного поста Гиронг, соединяющего Непал и Тибет, показывают, как люди спасаются бегством, когда стена селя сметает здания и сносит ряды автобусов.

В Непале дома и дороги были смыты за считаные секунды. Пострадали Трисули-Базар – один из наиболее разрушенных городов, Сябрубеси – крупный туристический узел у начала маршрута Лангтанг, Бетравати, Шантибазар, Майлунг, Саллетар, Тимуре – приграничный поселок вблизи Китая. Также селем полностью уничтожена инфраструктура в районе пограничного перехода Расувагадхи, а с китайской стороны границы в Тибете волна грязи и воды затопила город и важный КПП Гьиронг (Джилун).

Наводнение унесло жизни по меньшей мере 165 человек. Число погибших, как ожидается, возрастет, поскольку число пропавших без вести по обе стороны границы составляет как минимум 1 384 человека. В Непале пропали без вести 826 человек. Среди них не менее 300 человек – иностранные граждане: как минимум 47 американцев и 24 канадца. Также, по предварительным данным, девять туристов из России перестали выходить на связь после произошедшего.

С китайской стороны как минимум 558 человек числятся пропавшими без вести, подтверждена гибель трех человек.

Местные власти заявили, что дожди и густая грязь осложняют спасательные работы.

Потоки селя были настолько сильными, что не только разрушили строения, но и унесли слонов. В Сети распространяют кадры спасения в Индии пяти слонов, которых сильным течением унесло из Непала.

А на других кадрах уже слон спасает из мощного потока человека.

Гималайский горный хребет простирается на территории нескольких стран Южной Азии и включает в себя множество высочайших вершин мира и сохранившихся ледников. Исследователи из Катманду в начале 2026 года обнаружили, что ледники в регионе Гиндукуш-Гималаи тают быстрее, а темпы потери льда удвоились с 2000 года.

В июле 2026 года страшная стихия обрушилась на Китай. Погибли по меньшей мере 17 человек, тысячи домов были разрушены.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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