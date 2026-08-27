Ледник рухнул с Гималаев: мощнейшее наводнение смыло города в Непале, погибли более 160 человек

26 августа 2026 года в Непале произошло внезапное сильнейшее наводнение, которое привело к масштабным разрушениям и гибели более 160 человек, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, причиной катастрофы стал масштабный обвал ледника. Утром огромный участок ледника в Гималаях отделился и обрушился на дно долины в непальском национальном парке Лангтанг, примерно в 60 км к северу от столицы Катманду, недалеко от горной непальско-тибетской границы.

THIS IS HOW NEPAL FLOODS BEGAN!!!



The video features people of Sale village (in Gyirong county) looking across the border at the glacial collapse of Langtang Lirung peak, and the drop was so massive it caused an earthquake, the massive water barrage in Lhende Khola stream and… pic.twitter.com/RVEJP781u2 – Abhinav Chandel (@ABHIandNOW) August 26, 2026

Это вызвало землетрясение, сила которого была настолько велика, что первоначально сообщалось о магнитуде 4,4. Позже Геологическая служба США определила, что причиной толчков стало обрушение ледниковых пород и льда, зарегистрировав магнитуду 5,2.

Ground level footage shows people running for their lives as a sudden flash flood tears through the Nepal–Tibet region pic.twitter.com/kTY1bg2HJJ – Surajit (@surajit_ghosh2) August 26, 2026

Обрушение вызвало мощный выброс воды, грязи, камней и льда, которые с грохотом хлынули вниз по долинам и были подхвачены течением рек Лхенде Кхола, Бхоте Коши и Тришули.

Сильные внезапные наводнения обрушились на города северного Непала, в том числе на районы, популярные среди туристов-альпинистов и паломников.

Ужасающие видеозаписи с пограничного поста Гиронг, соединяющего Непал и Тибет, показывают, как люди спасаются бегством, когда стена селя сметает здания и сносит ряды автобусов.

В Непале дома и дороги были смыты за считаные секунды. Пострадали Трисули-Базар – один из наиболее разрушенных городов, Сябрубеси – крупный туристический узел у начала маршрута Лангтанг, Бетравати, Шантибазар, Майлунг, Саллетар, Тимуре – приграничный поселок вблизи Китая. Также селем полностью уничтожена инфраструктура в районе пограничного перехода Расувагадхи, а с китайской стороны границы в Тибете волна грязи и воды затопила город и важный КПП Гьиронг (Джилун).

🔴 100+ people reported dead

🔴 More than 1,000 people missing

🔴 Around 42 km of roads washed away with several bridges destroyed

🔴 According to Chinese media, 3 people have died and 265 are missing in Tibet’s Gyirong area

🔴 Contact lost with 400+ people travelling for the… pic.twitter.com/l5qtXrpYYc – Anu India (@AnuIndiaX) August 27, 2026

Наводнение унесло жизни по меньшей мере 165 человек. Число погибших, как ожидается, возрастет, поскольку число пропавших без вести по обе стороны границы составляет как минимум 1 384 человека. В Непале пропали без вести 826 человек. Среди них не менее 300 человек – иностранные граждане: как минимум 47 американцев и 24 канадца. Также, по предварительным данным, девять туристов из России перестали выходить на связь после произошедшего.

С китайской стороны как минимум 558 человек числятся пропавшими без вести, подтверждена гибель трех человек.

Местные власти заявили, что дожди и густая грязь осложняют спасательные работы.

Chequen esta recopilación sobre el desastre en Nepal.



Las imágenes son dignas de una película de terror.



Increíble… pic.twitter.com/kMnYbKUwVx – Arturo Villegas (@ArturoVill7) August 26, 2026

Потоки селя были настолько сильными, что не только разрушили строения, но и унесли слонов. В Сети распространяют кадры спасения в Индии пяти слонов, которых сильным течением унесло из Непала.

Unos elefantes sobrevivieron la inundacion de nepal y llegaron flotando hasta la represa del río karnali (la india) pic.twitter.com/Ek0vEjbGER – ElBuni (@therealbuni) August 26, 2026

А на других кадрах уже слон спасает из мощного потока человека.

when the creator gives you a hand #nepal pic.twitter.com/uKvVrudaPd – UFO CASE ALIEN (@multistagecorre) August 27, 2026

Гималайский горный хребет простирается на территории нескольких стран Южной Азии и включает в себя множество высочайших вершин мира и сохранившихся ледников. Исследователи из Катманду в начале 2026 года обнаружили, что ледники в регионе Гиндукуш-Гималаи тают быстрее, а темпы потери льда удвоились с 2000 года.

В июле 2026 года страшная стихия обрушилась на Китай. Погибли по меньшей мере 17 человек, тысячи домов были разрушены.