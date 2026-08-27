#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+23°
$
462.3
538.07
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+23°
$
462.3
538.07
5.41
Мир

Любовная драма привела к трагедии в школе в Германии: два человека погибли

убийство в школе, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 20:39 Фото: magnific.com
В немецкой земле Бранденбург произошло нападение в школьном кампусе в Госен-Ной-Циттау. В результате стредьбы погибли два человека – мужчина и 18-летняя ученица, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Der Spiegel, подозреваемым является 19-летний бывший парень погибшей школьницы. Предположительно, второй погибший пытался остановить нападавшего.

Полиция задержала мужчину, который, по предварительным данным, связан с преступлением. На месте работают правоохранители, спасатели и медики. Также появилась информация о возможных пострадавших.

После происшествия на территории школы был объявлен сигнал тревоги. В пятницу, 28 августа, обычные занятия отменят. Учебное заведение будет открыто для учеников, которым необходима психологическая поддержка.

Ранее сообщалось, что мужчина выстрелил в посетителя бара в Актау.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль
12:45, 12 апреля 2026
Угон привел к трагедии: два человека погибли в ДТП в Усть-Каменогорске
авария
23:12, 27 августа 2023
В Карагандинской области в жуткой аварии погибли три человека
Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь
22:11, 04 марта 2026
Трагедия в Шымкенте: в одном подъезде погибли сразу четыре человека
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сборная Казахстана по баскетболу перед матчем
20:29, Сегодня
Мужская сборная Казахстана разгромила Мальдивы в отборе на Кубок Азии по баскетболу
Андрей Аршавин в составе &quot;Кайрата&quot;
20:06, Сегодня
Экс-лидер "Кайрата" Аршавин ответил, у какой команды больше шансов на чемпионство в РПЛ
Мовсар Евлоев после поединка в UFC
19:34, Сегодня
"Даже не пытайся": Волкановски обратился к Евлоеву с предупреждением перед UFC 333
Никита Бояркин в составе сборной Казахстана
19:02, Сегодня
Бояркин и Мусоров помогли "Адмиралу" обыграть СКА-ВМФ на старте топ-турнира в России
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: