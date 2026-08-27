Любовная драма привела к трагедии в школе в Германии: два человека погибли

В немецкой земле Бранденбург произошло нападение в школьном кампусе в Госен-Ной-Циттау. В результате стредьбы погибли два человека – мужчина и 18-летняя ученица, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Der Spiegel, подозреваемым является 19-летний бывший парень погибшей школьницы. Предположительно, второй погибший пытался остановить нападавшего.

Полиция задержала мужчину, который, по предварительным данным, связан с преступлением. На месте работают правоохранители, спасатели и медики. Также появилась информация о возможных пострадавших.

После происшествия на территории школы был объявлен сигнал тревоги. В пятницу, 28 августа, обычные занятия отменят. Учебное заведение будет открыто для учеников, которым необходима психологическая поддержка.

Ранее сообщалось, что мужчина выстрелил в посетителя бара в Актау.