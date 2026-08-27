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Мир

Трамп пошел на новое переименование на фоне конфликта с Канадой

Трамп пошел на новое переименование на фоне конфликта с Канадой, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 23:03 Фото: magnific.com
Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о переименовании американской части озера Онтарио. Решение принято на фоне обострения торговых отношений между США и Канадой, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, озеро Онтарио расположено на границе двух стран. Канаде принадлежат права на дно озера со своей стороны, однако название водоема не является собственностью ни одной из стран.

"Это официально, вступает в силу немедленно", – заявил Трамп после подписания документа в Овальном кабинете.

По словам канадского морского юриста Марка Айзекса, США могут использовать собственное название для своей стороны водоема, однако для Канады он по-прежнему остается озером Онтарио.

Ситуация напоминает решение Трампа изменить название Мексиканского залива. Тогда также возникли разногласия относительно использования нового названия за пределами США.

Ранее сообщалось, что торговая война набирает обороты: Канада планирует ответить на 50-процентные пошлины США.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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