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Мир

Пятилетняя девочка проглотила золотой слиток и чуть не погибла

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота , фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 02:59 Фото: пресс-служба Национального банка РК
В Пекине (Китай) спасли пятилетнюю девочку, во время игры проглотившую золотой слиток. Он был длиной около 4 см и весом 50 г. Когда спустя 6 часов предмет так и не вышел сам, родители отвезли ее в больницу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az со ссылкой на South China Morning Post, врачи боялись, что золото остановилось в пищеварительном тракте ребенка. Это могло привести к разрывам внутренних органов и внутреннему кровотечению.

Поэтому медики решили провести экстренную эндоскопическую процедуру.

Во время операции хирурги ввели в горло ребенка гибкую трубку с камерой и нашли слиток в полости желудка. Спустя несколько минут они смогли аккуратно извлечь инородный предмет.

Девочка не пострадала и быстро восстановилась.

Ранее мы писали о том, что в США двоюродный брат заманил 10-летнюю сестру в лес и убил.

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Аксинья Титова
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